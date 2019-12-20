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سفارة المملكة بإندونيسيا تجمع سعودية بوالدتها بعد فراق 20 عامًا
عبر سكايب
متابعات الخليج 365 - متابعة
جمعت سفارة المملكة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بين مواطنة سعودية ووالدتها الإندونيسية، عن طريق برنامج سكايب، بعد انقطاع بينهما استمر لأكثر من 20 عامًا.
وساعد قسم شؤون السعوديين بالسفارة، بالمعلومات التي جمعها، في تحضير اللقاء الإلكتروني، ويجري الترتيب للقائهما وجهًا لوجه بمقر السفارة في وقت قريب، بحسب تغريدة السفارة عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل تويتر.
وانهالت التعليقات من المغردين، مشيدين بهذا العمل الإنساني، وجهود السفارة.
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