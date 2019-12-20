شكرا لقرائتكم خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالًا من ملك البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-20 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالًا من ملك البحرين تبادلا الأحاديث الأخوية حول عدد من الموضوعات متابعات الخليج 365 - واس تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم، من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وجرى خلال الاتصال، تبادل الأحاديث الأخوية حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. تابعنا على شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالًا من ملك البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.