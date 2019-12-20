احتراق مركبة على طريق جدة – المدينة

2019-12-20

متابعات الخليج 365 - جدة

وقع حادث مروري بين مركبة وشاحنة على طريق جدة- المدينة المنورة قبل رابغ باتجاه جدة.

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وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، في تغريدة له عبر تويتر، أن الحادث تسبب في احتراق المركبة مساء اليوم الجمعة؛ ما نتج عنه وقوع عددٍ من الإصابات.

وبحسب 911، باشرت الجهات المختصة الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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