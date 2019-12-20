الصين والبرازيل تراقبان الأمازون عبر الأقمار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - بكين
أطلقت الصين والبرازيل أمس قمرا صناعيا لمراقبة الأرض، في إطار برنامج مشترك يهدف إلى تعاون أوسع نطاقا بين الدول الأعضاء في مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة.
وأوضحت وكالة أنباء الصين (شينخوا) أن القمر الصناعي الصيني - البرازيلي»4إيه» أطلق على متن الصاروخ لونج مارش 4- بي من إقليم شانشي في شمال الصين.
وأضافت أن هذا القمر هو السادس في البرنامج الصيني - البرازيلي لتطوير أقمار صناعية لمراقبة موارد الأرض.
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