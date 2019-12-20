مليونير ألماني يبحث عن ناس يعيشون معه في «جنته النيوزيلندية»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ويلنجتون

أثار إعلان في صحيفة يبحث من خلاله ثري ألماني عن سكان ليعيشوا معه في بلدته النائية في نيوزيلندا ضجة في وسائل الإعلام.

ونشرت صحيفة «نيوزيلاند هيرالد» أمس مقالة عن الإعلان بعنوان «مليونير وحيد يبحث عن ناس يعيشون معه في (جنته النيوزيلندية)».

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وفي الإعلان نفسه، يذكر الألماني أنه يريد أن يعيش مع نحو 10 رجال ونساء ظرفاء تحت سن السبعين في ضيعة تبلغ مساحتها 220 هكتارا بالقرب من مدينة نيو بلايموث المطلة على الساحل الغربي للجزيرة الشمالية لنيوزيلندا.

وحاولت أكبر بوابة إخبارية نيوزيلندية «ستاف»، بحسب بياناتها، التواصل مع الرجل لسؤاله عن الإعلان وردود الفعل عليه، لكن دون جدوى حتى الآن.

وذكرت البوابة أن هناك أشخاصا من جميع أنحاء العالم أعلنوا اهتمامهم بالعرض.

وجاء في الإعلان «احتجت إلى عشرة أعوام حتى وصلت إلى المستوى الحالي».