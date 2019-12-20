سكان العالم 7.75 مليارات بحلول 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - هانوفر

مع مطلع السنة الميلادية الجديدة من المنتظر أن يصبح عدد سكان العالم 7.75 مليارات نسمة، بحسب تقديرات المؤسسة الألمانية لسكان العالم.

وأعلنت المؤسسة أمس أن عدد سكان العالم سيزيد بمقدار 83 مليون نسمة مقارنة بالعام السابق. وتعادل هذه الزيادة عدد السكان الحالي لألمانيا.

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وبحسب بيانات المؤسسة يولد كل ثانية 6ر2 إنسان جديد في المتوسط، وذلك بعد طرح عدد حالات الوفاة من المواليد.

وتتوقع المؤسسة أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة بحلول 2023.

وبحسب توقعات حديثة للأمم المتحدة، سينمو عدد السكان في أفريقيا من نحو 3ر1 مليار نسمة حاليا إلى 5ر2 مليار نسمة بحلول 2050. وتهدف المؤسسة التنموية النشطة على مستوى العالم، بحسب بياناتها، إلى الإسهام في تنمية سكانية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، وتدعم خلال ذلك الشباب في شرق أفريقيا في موضوعات متعلقة بالحياة الجنسية وموانع الحمل.