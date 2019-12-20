اختبار كبسولة لنقل رواد الفضاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن في مهمتها الأولى إلى محطة الفضاء الدولية انطلقت أمس مركبة الفضاء «ستارلاينر» من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا. وأعلنت ناسا أنه ليس هناك طاقم على متن الرحلة، وستصل المركبة إلى محطة الفضاء الدولية اليوم وتعود مرة أخرى إلى الأرض في 28 ديسمبر الحالي في ولاية نيو مكسيكو جنوب غرب الولايات المتحدة، مبينة أن «ستارلاينر» ستحلق عائدة إلى الأرض بمساعدة المظلات، وتهبط في منطقة اختبارات وايت ساندز ميسايل رانج التابعة للجيش الأمريكي.



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