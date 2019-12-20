النقطة 20 تغري الرائد لهزيمة الاتفاق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض يحل الاتفاق اليوم ضيفا على الرائد بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن الجولة الـ12 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ويأمل الرائد بقيادة مدربه بيسينيك هاري مواصلة العروض الرائعة والوصول إلى النقطة 20، وخاصة أنه يدخل اللقاء منتشيا بفوز على الشباب برباعية في الجولة الماضية. أما الاتفاق فيملك 13 نقطة، بعد أن استعاد طعم الانتصارات بالفوز في الجولة الماضية.



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