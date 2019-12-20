3 لاعبين فقط بدكة بدلاء مونتيري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قرر الجهاز الفني لفريق مونتيري المكسيكي مغادرة 9 لاعبين إلى المكسيك قبل مواجهة الهلال اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية التي تختتم اليوم بالدوحة، وذلك من أجل الاستعداد لنهائي الدوري المكسيكي 27 ديسمبر الحالي.

وكان مونتيري خسر أمام ليفربول 1-2 في الدور قبل النهائي، فيما خسر الهلال أمام فلامنجو البرازيلي 1-3.

وأصبحت قائمة مونتيري التي ستخوض لقاء الهلال مكونة من 14 لاعبا، منهم 11 لاعبا في التشكيلة الأساسية، و3 لاعبين احتياطيين، حيث خاض الفريق مرانه أمس الأول بملعب نادي العربي. وجاء رحيل هؤلاء اللاعبين إلي المكسيك بقرار من الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني أنطونيو محمد، حيث يرى أن الفوز بلقب الدوري أهم بكثير من مباراة المركز الثالث بالمونديال.