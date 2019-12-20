السعودية | خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً من ملك البحرين

شكرا لقرائتكم خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً من ملك البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، الجمعة، من ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة.

وجرى خلال الاتصال، تبادل الأحاديث الأخوية حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).