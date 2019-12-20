شكرا لقرائتكم خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً من ملك البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، الجمعة، من ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة.
وجرى خلال الاتصال، تبادل الأحاديث الأخوية حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً من ملك البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.