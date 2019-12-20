شكرا لقرائتكم خبر عن رغد ابنة صدام حسين تلهب المشاعر بتسريب مقطع جديد بالتزامن مع ذكرى استشهاد والدها.. شاهد أخطر رسالة سياسية وردت فيه؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، رسالة إلى المتظاهرين العراقيين، بعد نشرها مؤخرا تسجيلا لوالدها بالتزامن مع الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها البلاد.



وقالت رغد في كلمة بثتها بتسجيل صوتي بموقع "تويتر": "نحن لا نجتهد ولا نركب الموجة، نجن جزء مهم من تاريخ العراق، لنا ما لنا، وعلينا ما علينا، ونحن متأكدون من أننا سنبني عراقا أفضل، وأنظف، وستنتهي محنة العراق عاجلا بإذن الله، ولتبدأ مرحلة أخرى كما ينبغي لعراقنا العظيم".

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رغد ابنة صدام حسين تلهب المشاعر بتسريب مقطع جديد بالتزامن مع ذكرى استشهاد والدها.. شاهد أخطر رسالة سياسية وردت فيه؟

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واستدركت بقولها: "لكن أن تكون تجربة حكم ما، حال ذل وهوان، وتبعية، وتراجع، وتخلف، وقتل فذلك أمر مرفوض ومدان، فلن يكون أي ممن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين بمنأى عن الحساب العادل، فالشعب سيحاسب كل القتلة وسراق المال العام، وكل من فرط بكرامة العراقيين، وبسيادة بلدهم، وسيأخذ كل ذي حق حقه قانونا، وشرعا، ولن يقبل العراقيون بأقل من ذلك طال الزمن أم قصر".



ووجهت رغد في كلمتها رسالة إلى المتظاهرين، خاطبتهم فيها: "إن تلاحمكم، وتكاتفكم سيسجلهما لكم التاريخ، والعالم بأسره بأحرف من نور، فحافظوا على ذلك بقوة، فكم هي جميلة وقفتكم في ساحات العز بأبهى الصور الحضارية، وأنتم تقارعون الطغاة، فلم يستدرجكم بطش أجهزة القمع، إلى الانحراف عن أهدافكم النبيلة في التغيير نحو الأفضل".



وأضافت أن "ثورتكم أيها العراقيون تعيد إلى الذاكرة كل ما عاشه العراق من ألق عبر تاريخه الطويل، وأحبطتم، ورفضتم من خلالها كل المشاريع التوسعية في بلدكم التي تهدف إلى تراجع مكانة العراق في عدة مجالات، وهي الخطوة اللازمة لإقامة نظام وطني مستقل، وعادل يسير بخطى ثابتة على طريق الحرية، والكرامة والتقدم، وهي تعبير عن إرادتكم في بناء عراق جديد قوي حر عزيز".