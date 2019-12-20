بالصور.. إصابتان إحداهما خطيرة في حادث تصادم بالباحة

تسبب حادث تصادم بالباحة، عن وقوع إصابتين إحداهما خطيرة، وباشر الهلال الأحمر نقلها إلى مستشفى الملك فهد لتلقي العلاج. وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد منسي الزهراني، إن الحادث وقع بعد منتصف الليل، ونتج عنه إصابتان.

وأضاف الزهراني، أن غرفة العمليات تلقّت بلاغًا على الرقم الموحد (997) في تمام الساعة (1:14) من فجر اليوم الجمعة، عن حادث تصادم بعد إشارة الزرقاء باتجاه الباحة. وتابع الزهراني أنه تم توجيه فرقتي إسعاف من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصولهما ومسح الموقع، اتضح وجود إصابتين، تم التدخل الإسعافي لهما والتعامل معهما إسعافيًّا، وكان وضع إصابة الأولى بسيطة، وإصابة الثانية خطيرة، وتم نقلهما إلى مستشفى الملك فهد بالباحة لتلقي العلاج اللازم.