تباشر آليات الدفاع المدني بالباحة، الآن، حريقًا اندلع في أحد المنازل بالقفيل بالمخواة. وقالت مصادر وفقًا لصحيفة “سبق” إن الحادث أسفر عن سقوط عدد من المصابين. وسنوافيكم بالمزيد من التفاصيل حال ورودها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق في “قفيل الباحة”.. وسقوط مصابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.