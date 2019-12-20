تفاصيل لقاء مواطنة سعودية مع والدتها الإندونيسية عن طريق “الاسكايب” لأول مرة منذ 20 عاما

كشفت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا ممثلة في قسم شئون السعوديين، عن لقاء جمع بين مواطنة سعودية بوالدتها الإندونيسية عن طريق الاسكايب بعد انقطاع بينهما استمر لأكثر من ٢٠ عاما. وأوضحت السفارة السعودية في إندونيسيا أنه سيتم الترتيب للقائهما بالسفارة في اقرب وقت ممكن بإذن الله .

وقالت السفارة أنه تم البحث عن والدتها الإندونيسية التي تركت المملكة مجبرة بعد وفاة زوجها السعودي وعمر ما بين عامين وثلاثة أعوام، وبمراجعة الملفات القديمة تبين أن الزواج كان موثقا من الجهات الرسمية في البلدين، وكل الأوراق الثبوتية سليمة، بعدها تم البدء في البحث عن الوالدة بواسطة موظفي قسم شؤون السعوديين حتى تم الوصول إليها بعد جهود كبيرة، وبمساعدة عدد من الجهات الرسمية الإندونيسية.