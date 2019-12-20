مؤشر العمرة الأسبوعي: إصدار 2.2 مليون تأشيرة ووصول نحو 1.8 مليون معتمر

كشفت الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة، صدور 2.2 مليون تأشيرة منذ بدء الموسم في غرة محرم 1441هـ وحتى 22 -4- 1441هـ، فيما وصل إلى المملكة 1.8 مليون معتمر تقريباً، غادر منهم 1.4 مليون تقريباً. ووصل المعتمرون إلى المملكة عبر المنافذ الجوية بعدد 1.705 مليون معتمر، والمنافذ البرية 76,882 معتمراً، بينما وصل 105 معتمرين عبر المنافذ البحرية. وكانت أكثر الجنسيات قدوماً باكستان 450,011، إندونيسيا 399,103، الهند 238,981، ماليزيا 110,739، مصر 85,808 معتمرين، بعدها تركيا والجزائر وبنغلاديش والإمارات والأردن.
يُذكر أن وزارة الحج والعمرة دشنت مؤخراً مراكز “عناية” لتقديم خدمات شاملة ومتنوعة، حيث سيتمكن ضيوف الرحمن أو المنظمون لعمرتهم، من إنهاء كافة أمورهم في هذه المراكز عبر أجهزة الخدمة الذاتية، أو التواصل مباشرة مع موظفي وموظفات المراكز.
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