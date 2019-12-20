المرور: إيقاف المركبات بمحيط الجوامع بشكل عشوائي ينتهك حقوق الطريق

قال المرور السعودي، إن إيقاف المركبات بشكل عشوائي بمحيط الجوامع أثناء الصلوات، ينتهك حقوق الطريق.

وأضاف المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن إيقاف المركبات بشكل عشوائي وغير منظم عند محيط الجوامع أثناء أداء الصلوات، تصرف غير حضاري، وينتهك حقوق الآخرين في استخدام الطريق. يُذكر أن نظام المرور يفرض غرامة من 100 إلى 150 ريال في حال وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف، أو عدم تقيد المشاة بالإشارات الخاصة بهم، أو قيادة المركبة في الأسواق التي لا يُسمح بالقيادة فيها، أو تركها مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها.