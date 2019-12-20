بالفيديو أحدث ظهور للأمير #محمد_بن_نايف

︎ . أظهر مقطع فيديو متداول، الأمير محمد بن نايف أثناء حضوره لحفل زفاف الأمير “محمد بن سعود بن نايف”. وظهر في الفيديو تجمع الحضور أمام سيارة الأمير محمد بن نايف لالتقاط الصور التذكارية معه وتحيته والتعبير عن محبتهم له فرد عليهم الأمير محمد بن نايف قائلاً: “وأنا أيضًا أحبكم.. بارك الله فيكم”.





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