الداخلية: ضبط 4.3 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ضبط 4369008 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم 26/2/1439هـ حتى نهاية يوم الخميس 22/4/1441هـ.

جاء ذلك، في بيان للوزارة بشأن الحملات الميدانية بالفترة المشار إليها والتي انطلقت؛ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت في كل مناطق المملكة، والتي أسفرت عن ضبط (4369008) مخالفين، منهم (3415882) مخالفًا لنظام الإقامة، و(670260) مخالفًا لنظام العمل، و(282866) مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وأضافت الداخلية، أن إجمالي المضبوطين خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ (79153) شخصًا، (42%) منهم يمنيو الجنسية، و(55%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2983) شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وتابعت: أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم بلغ (4737) شخصًا.

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واستكملت الوزارة، أن إجمالي المواطنين الموقوفين لتورطهم بنقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة بلغ (1770) مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1734) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (36) سعوديًّا.

وأشارت وزارة الداخلية، إلى أن إجمالي من يخضعون حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ (15719) وافدًا مخالفًا، منهم (13965) رجلًا، و(1754) امرأة.

ونوهت بإيقاع العقوبات الفورية بحق (604142) مخالفًا، وإحالة (550393) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (734721) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (1101275) مخالفًا.