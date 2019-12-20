قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إن استخدام لصقات الجروح، يتطلب الالتزام بعدد من الضوابط لضمان الفائدة المرجوة.
وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنه يجب عند استخدام لصقات الجروح، غسل اليدين ومكان الإصابة جيدا بالماء البارد مع التعقيم الجيد، وإيقاف النزيف بالضغط البسيط بالشاش على الإصابة.
وأكدت «الغذاء والدواء» أهمية تغيير اللاصقة الطبية يوميًا وعند اتساخها أو تبللها إلا إذا نصح الطبيب خلاف ذلك، واختيار اللصقة ذات الحجم المناسب لتغطية موضع الإصابة بشكل كامل.
وأوضحت الهيئة، أن استخدام لصقات الجروح يمنع انتقال العدوى البكتيرية التي قد تسبب الالتهابات أو الغرغرينا وتساعد أيضًا في الحفاظ على رطوبة المكان المصاب لتسريع التئام الجرح بشكل طبيعي.
وعددت الهيئة استخدامات لصقات الجروح بمختلف أنواعها؛ حيث تستخدم اللصقات القماشية عند الحاجة لأداء الأعمال في الخارج، بينما تستخدم اللصقات البلاستيكية للجروح والحروق الصغيرة، وتستخدم اللصقات المضادة للماء عند الاستحمام أو التعرض للماء.
ونوهت الهيئة بضرورة طلب الرعاية الطبية فورا إذا كان الجرح عميقًا، أو استمر النزيف، أو ظهرت أعراض الالتهاب مثل الاحمرار والتورم والحرارة.
كانت هذه تفاصيل خبر الغذاء والدواء تحدد 4 ضوابط لاستخدام لصقات الجروح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.