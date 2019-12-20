الإحصاءات الرسمية: صدور أكثر من مليوني تأشيرة عمرة منذ بدء الموسم في غرة محرم

كشفت الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة، اليوم الجمعة، عن صدور أكثر من مليوني تأشيرة عمرة، منذ بدء الموسم في غرة محرم 1441هـ وحتى 22 من ربيع الثاني 1441هـ.

ووصل مجموع المعتمرين القادمين للمملكة إلى 1,782,554 معتمرًا، فيما سجلت الإحصاءات مغادرة 1,373,963 معتمرًا بعد أن أتموا المناسك .

جاء ذلك، حسبما أظهر مؤشر العمرة الأسبوعي، الذي يقيس مجموعة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدوما لموسم العمرة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن منّ الله عليهم بأداء المناسك.

Advertisements

وقد تنوع دخول المعتمرين إلى المملكة بين جميع المنافذ، حيث وصل عبر المنافذ الجوية إلى 1,705,567 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 76,882 معتمرًا ومعتمرة، بينما وصل 105 معتمرين عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت: باكستان 450,011 معتمرًا، تلتها إندونيسيا 399,103، وثالثا جاءت الهند بإجمالي 238,981، ثم ماليزيا 110,739، ومصر خامسًا بـ 85,808 معتمرًا، وبعدها جاءت تركيا بـ 70,626 معتمرًا، ثم الجزائر 64,238، وبنجلاديش 61,111، فالإمارات 37,191، والأردن 27,540 معتمرًا.

يُذكر أن وزارة الحج والعمرة، دشنت مؤخرا مراكز «عناية» التي تقدم خدمات شاملة ومتنوعة للمستفيدين سواء من قطاع الأفراد أو قطاع الأعمال، والتي بدورها تسهم في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتحسن تجربة ضيوف الرحمن بالمملكة وتثري تجربتهم.