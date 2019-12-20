«العوفي» لـ«عاجل»: واقعة جثث الوفاة الغامضة بالشميسي «شائعة»

نفى لـ«عاجل» المتحدث الرسمي لمدينة الملك سعود الطبية، خالد العوفي، اليوم الجمعة، ما تم تداوله باكتشاف 3 حالات وفيات بأسباب غامضة بمستشفى الشميسي سابقًا «مدينة الملك سعود الطبية»، مؤكدًا عدم صحة الواقعة.

وقال العوفي، إن ما يتم تداوله حول وجود وفيات بمدينة الملك سعود الطبية «غير صحيح»، مشيرًا إلى أن المدينة يوجد لديها منصات تواصل موثوقة، مطالبًا الاعتماد عليها في مصادر المعلومات.

وكانت معلومات تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول حدوث 3 حالات وفاة بأسباب غامضه بمستشفى الشميسي سابقًا «مدينة الملك سعود الطبية»، وعند استدعاء الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة اتضح وجود حكة بأماكن حسّاسة لديهم.

Advertisements

ونسبت الشائعات الخبر إلى وزير الصحة، قائلة «أعلن وزير الصحة أنه في تمام الساعة التاسعة من مساء الأمس، تم اكتشاف ثلاث وفيات بأسباب غامضة بمستشفى الشميسي بالرياض، وعند استدعاء الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة اتضح لهم وجود أثار حكة في منطقة الأعضاء. للجثث الثلاث والتي أدت إلى وفاتهم».

وأضافت الشائعات أنه تم التأكد من ذويهم عن أسباب الحكة التي أدت إلى وفاتهم، وذكروا بأنهم تناولوا كمية من «تونة التندرينا».

وتابعت الشائعات أن مصدر مسؤول ذكر بأنه تم اكتشاف حالات بمستشفى حائل العامّ، يعانون من حكة في الأعضاء التناسلية وهم في حالة حرجة، ومن المؤكد وفاتهم، علمًا بأن وزارة الصحة حاولت -ولكن دون جدوى- إجاد دواء لهذا الداء إلا بالامتناع من شراء تونة «التندرينا» حتى يتم سحبها من الأسواق في اقرب وقت ممكن؛ حيث إنها تحتوي مواد مسرطنة.