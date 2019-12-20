شرطة الخرج تطيح بـ134 مخالفًا لنظامي العمل والإقامة

ضبطت شرطة محافظة الخرج بمنطقة الرياض، 134 مخالفًا من ‏الجنسية الإثيوبية لنظامي العمل والإقامة .

جاء ذلك خلال الحملات الأمنية، التي شنتها شرطة المحافظة خلال الأيام الماضية بمتابعة مدير الشرطة العميد منيف بن زايد العتيبي وقيادة العقيد هاشم بن عبدالعزيز التميمي، قائد قوة المهمات والواجبات الخاصة .

وجددت «شرطة الخرج» التأكيد على استمرار حملاتها الأمنية، بكل قوة وحزم؛ لتعقب ورصد مخالفي الأنظمة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، اليوم الجمعة، ضبط 4369008 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم 26/2/1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 22/4/1441هـ؛ لتعقب وضبط المخالفين في كل مناطق المملكة.