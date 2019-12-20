الحصيني: استمرار موجة البَرَد على أنحاء المملكة حتى الثلاثاء المقبل

توقع الباحث في الطقس والأرصاد الجوية عبد العزيز الحصيني، استمرار موجة البرد على معظم أنحاء المملكة حتى الثلاثاء المقبل.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال الحصيني: متوقع استمرار موجة البرد حتى يوم الثلاثاء.. ومن الأربعاء متوقع أن توالي الحرارة ارتفاعها؛ لتعود الأجواء معتدلة نهارًا باردة ليلًا.

ولفت الحصيني، إلى أنه من المتوقع ارتفاع الحرارة بين( 5 ـ 7 ) درجات مئوية عما هي عليه اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أنه من بعد غد الأحد، ستكون هناك حالة ممطرة على وسط الغربية وجنوبها

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وفي تغريدة أخرى، قال الحصيني: يوافق اليوم الجمعة، دخول النجم الثاني من «المربعانية» القلب.. فيه أطول ليلة وأقصر نهار في السنة، ثم يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل.. في بداية غرس العنب وتُقلم فيه الأشجار.. يمكن زراعة بعض الحبوب، وزراعة بعض الخضراوات كالبطاطس، والعدس، والفول، والحلبة.. وفيه هجرة الأوز الشتوي.

وأضاف الحصيني في تعليقه على دخول النجم الثاني، قائلًا: يوافق دخوله الشتاء فلكيًا في شمال الأرض؛ بتعامد الشمس على مدار الجدي.. فيه برد الانصراف؛ حيث انصراف الشمس عن مدار الجدي وعودتها إلى الشمال بعد وصولها إلى أقصى نقطة جنوبًا.. يشتد البرد وتشتد الرياح.

وأشار الحصيني، إلى أن العرب تقول (إذا طلع القلب امتنع العذب وجاء الشتاء كالكلب، وصار أهل البوادي في كرب، ولا يمكن للفحل إلا ذات ترب (كناية عن شدة البرد)، لافتًا إلى أن «طقس إجازة نهاية الأسبوع تميل للبرودة نهاراً.. باردة جدًا ليلًا على (الشمالية وتبوك والجوف وحائل والقصيم والرياض).