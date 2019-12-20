«الدفاع المدني» يتعاقد مع شركة عالمية على آليات إطفاء وإنقاذ متطورة

وقّع مدير عامّ الدفاع المدنيّ، عقدًا مع شركة عالمية متخصصة لتأمين آليات ومعدّات متطورة للإطفاء والإنقاذ والدعم اللوجستي لفرق ومعدّات الدفاع المدني الميدانية، ورفع مدير عامّ الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، خالص الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، لما يولونه لقطاع الدفاع المدني من اهتمام ودعم لا محدود، لتطوير قدراته من الآليات والتجهيزات الفنية لأداء مهامّه على الوجه الأمثل في حماية مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه.

وقال الفريق العمرو، إن هذا العقد يأتي ضمن توجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، بضرورة تزويد الدفاع المدني بأحدث المعدات والآليات في العالم، ووفقًا لأرقى المواصفات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة في تصنيع آليات الدفاع المدني.

وأكد أن هذه المعدات تختص بأعمال مواجهة المخاطر في حوادث الأنفاق والأسواق المغلقة وموسم الحج والعمرة، وكذلك لمواجهة حوادث المباني العالية والمستودعات المغلقة وحوادث الطرق السريعة والبرية، بالإضافة إلى إسهامها أيضًا في مكافحة الحرائق الصناعية، وذلك للحفاظ على المكتسبات الوطنية وسلامة أبناء هذا الوطن الغالي والمقيمين على ثراه، لتحقيق السلامة والحماية من كل المخاطر.