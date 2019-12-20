سفارة المملكة بالجزائر تحتفي باللغة العربية والذكاء الاصطناعي

نظمت سفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر، احتفالًا بـ«اليوم العالمي للغة العربية»، تحت عنوان «اللغة العربية والذكاء الاصطناعي»، بحضور ومشاركة عدد من الأكاديميين وطلاب الجامعات وشخصيات ثقافية وإعلامية وشعراء.

وقال نائب رئيس بعثة المملكة أحمد الحارثي، في كلمة له في افتتاح الفعالية، إن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية يأتي في إطار استمرار إسهامات المملكة في دعم وتعزيز وجود اللغة العربية وإبراز أهميتها وعمقها وإثرائها للثقافة العالمية.

وأضاف الحارثي، أن المملكة أولت اهتمامًا باللغة العربية قل نظيره، ومن مظاهر هذا الاهتمام إنشاء كليّات وأقسام ومعاهد متخصصة في تعليم اللغة العربية داخل المملكة وخارجها، ومن ضمنها مركز الملك عبد الله بن عبدالعزيز، للعناية باللغة العربية، والذي يُعد من أهم المراكز في هذا المجال.

ولفت الحارثي إلى أنه يتعين العمل على ترقية اللغة العربية، والتمكين لها كبوابة لاكتساب العلوم الحديثة ونقلها واستغلال المفاهيم الجديدة، ومنها الحوسبة والذكاء الصناعي لصيانتها والحفاظ عليها، وجعلها في قلب الرهانات المعرفية الحالية والمستقبلية.