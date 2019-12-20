ضبط 10 سيارات محمّلة بـ10 أطنان حطب بمدينة بريدة

ضبطت فرق وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبالتنسيق مع شرطة منطقة القصيم، 10 سيارات محملة بالحطب.

وذكرت وزارة البيئة -عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر- أن السيارات العشر التي تم ضبطها كانت تحمل 10 أطنان من الأشجار المحلية.

وأكدت الوزارة -عبر إنفوجراف- استمرار عمليات ملاحقة المخالفين من قِبل الفرق الميدانية والجهات الأمنية وتطبيق العقوبات المفروضة، وفقًا لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية.

وطالبت الوزارة بالمساهمة في القضاء على ظاهرة الاحتطاب، عبر التبليغ الفوري عن أية مخالفة يتم ملاحظتها عبر الرقم المجاني (8002472220).

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وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد أعلنت ضبط عدد من مخالفي نظام المراعي والغابات بمدينة بريدة، وقال مدير مكتب الوزارة بمدينة ببريدة، بندر الهدية -في تصريحات لـ«عاجل»-: إنَّه تمَّ ضبط مخالفين قادمين من خارج المنطقة يحملون كميات كبيرة من الحطب المحلي، بالتعاون مع الدوريات الأمنية وقوة المهمات بشرطة القصيم.

وأشار إلى أنَّ الكميات المضبوطة، لا يتم مصادرتها وإنَّما يطبق على المخالف غرامات مالية حسب الوزن المقرَّر في نظام التعدِّي علي المراعي والغابات بالاحتطاب وقطع الأشجار أو نقل الحطب.

يذكر أن غرامة قطع الأشجار من أجل التجارة تبلغ 50 ألف ريال، بينما تبلغ غرامة قطع الشجرة الواحدة 5000 ريال، و10000 ريال غرامة نقل الحطب المحلي.