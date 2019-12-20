النمر يحذر من مخاطر تعاطي الطلبة لـ«الكبتاجون» أثناء الامتحانات

حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، اليوم الجمعة، من خطورة تناول الطلبة لحبوب «الكبتاجون» المخدرة أثناء الامتحانات؛ بسبب عواقبها الضارة على صحتهم.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، خاطب النمر، أولياء الأمور قائلًا: حذروا أبناءكم من أصدقاء السوء الذين يروجون للحبوب المنشطة (الكبتاجون) أثناء الامتحانات.

ولفت إلى أن هذه المنشطات تؤدي إلى تسارع نبضات القلب وضعف عضلة القلب وارتفاع الضغط وضيق الشرايين، إضافة إلى الوفاة المفاجئة.

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ومؤخرا، حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، من تناول حبوب «الكبتاجون» المخدرة.

وأوضحت أنه عبارة عن مادة كيميائية تتبع مجموعة «الأمفينات» المدمرة للخلايا العصبية.

وأشارت اللجنة، إلى أن «الكبتاجون» عبارة عن مادة سمية تدمر الخلايا العصبية، وتفرز عدة مواد تحدث إعاقة مستديمة في الجسم، لافتة إلى أن هذه الحبوب لها أسماء شائعة مثل (الأبيض، أبو مسحة، أبو قوسين، أبو ملف).