خادم الحرمين يبحث الموضوعات المشتركة مع ملك البحرين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالا هاتفيا من ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وجرى خلال الاتصال تبادل الأحاديث الأخوية حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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