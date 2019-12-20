السعودية اليوم / تعليم ينبع يكمل استعداداته لاستقبال ٥٠ ألف طالب وطالبة في اختبارات الفصل الدراسي الأول



ينبع 23 ربيع الثاني 1441هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واس

أكملت إدارة التعليم بمحافظة ينبع استعدادتها لبدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول التي ستنطلق صباح الأحد القادم لاستقبال ٥٠ ألف طالب وطالبة ، وتأكدت الإدارة من وضع جميع الترتيبات اللازمة للاختبارات لتسير بسهولة ويسر، إلى جانب إعداد خطة إشرافية تشمل 300 مشرف ومشرفة لجميع مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لمتابعتها ميدانيًا مع قائدي وقائدات المدارس ورفع تقارير يومية عن سير العمل أثناء الاختبارات وحل الإشكاليات الميدانية التي قد تحدث.

ووجه مدير تعليم ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي رسالة لأبنائه وبناته الطلبة شدد فيها على أهمية تنظيم الوقت والغذاء الجيد وحذرهم من السهر والإرهاق خلال هذه الفترة لما له من أثر سلبي داعياً أولياء أمور الطلاب والطالبات إلى التعاون مع إدارات المدارس والالتزام بمواعيد انصراف أبنائهم وبناتهم بعد انتهائهم من أداء الاختبارات راجيا لهم من الله التوفيق والنجاح.

ودعا الدكتور العقيبي قيادات المدارس بضرورة تهيئة الأجواء التربوية المناسبة للاختبارات وتوفير كل ما من شأنه مساعدة الطلبة على أداء الاختبارات بيسر وهدوء وطمأنينة بعيداً عن القلق والتوتر المصاحب عادة للاختبارات.

// انتهى //

22:07ت م

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