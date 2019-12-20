السعودية اليوم / مرور الطائف ومحافظاتها يقر خطته المرورية لموسم الاختبارات



الطائف 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واس

أقرت إدارة مرور محافظة الطائف الخطة المرورية الخاصة بموسم الاختبارات للفصل الدراسي الأول، التي يبدأ تنفيذها بعد غد داخل محافظة الطائف، الخرمة وتربة ، ورنية، والموية وميسان.

وشرحت الإدارة في بيان لها أبرز ملامح الخطة التواجد المروري لدوريات المرور في كافة التقاطعات والميادين والمحاور الرئيسية ، وانتشار دوريات المرور على امتداد كافة الطرق السريعة ، وتواجد واشراف عدد من الضباط الميدانيين والاداريين على حركة السير ومتابعة وصول الطلاب ومعلميهم للمدارس والجامعات.

وشرحت ضرورة تواجد عدد من دوريات الحوادث المرورية لمباشرة الحوادث المرورية وسرعة رفعها وتمكين الطلاب من الوصول لمدارسهم لعدم فوات موعد اختباراتهم، ومراقبة ومتابعة عدد من المواقع والتي من الممكن أن تشهد بعض السلوكيات المرورية الخاطئة من بعض الشباب وضبط مرتكبيها.

ونشرعدد من دوريات المرور السري لمتابعة ورصد المخالفات المرورية المؤثرة على السلامة العامة، بالاضافة الى متابعة قائدي المركبات من صغار السن، ومتابعة الحركة المرورية حول المدارس والمجمعات التعليمية.

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22:05ت م

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