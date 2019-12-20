السعودية اليوم / إثيوبيا تطلق أول قمر صناعي في الفضاء



أديس أبابا 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واس

أطلقت إثيوبيا اليوم أول قمر صناعي للفضاء من الصين، الذي سيسمح بتحسين المعارف حول الموارد الزراعية والغابية وما تختزنه المناجم في البلاد.

وقال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي دمقي مكونن، في كلمة بمناسبة بث إطلاق القمر على التلفزيون الرسمي " هذا الحدث سيكون أساسًا لرحلتنا التاريخية نحو الرخاء"، مشددًا على توجه الحكومة نحو تعزيز إمكانيات الاقتصاد الوطني وتأمين دخوله في مسار جديد.

وأشارت وسائل الإعلام الإثيوبية المحلية إلى أن عملية إطلاق القمر الصناعي الذي يحمل اسم (ايتراس)، حضرها عدد كبير من المسؤولين الإثيوبيين والصينيين، كما تجمع مواطنون في مركز "إينتوتو" للأبحاث، شمالي العاصمة أديس أبابا، لمشاهدة البث الحي لانطلاق القمر من محطة الفضاء الصينية.

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21:37ت م

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