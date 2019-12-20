السعودية اليوم / وزارة الصحة الأردنية تسجل 7 حالات وفاة لمصابين بفيروس أنفلونزا الخنازير



عمّان 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل حالة الوفاة السابعة لمصابين بفيروس أنفلونزا الخنازير "اتش ون إن ون" ، مشيرة إلى أن عدد الإصابات وصل إلى 276 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر ، إن الحكومة قامت بتخفيض أسعار مطعوم أنفلونزا الخنازير إلى النصف؛ إذ كان يبلغ سعر المطعوم قبل تخفيضه 11 دينارا أردنيا ليصل إلى خمسة دنانير ونصف بعد القرار ، لافتا النظر إلى أن الوزارة قامت بشراء 320 ألف حبة "تام فلو" المضاد للأنفلونزا، وتوزيعها مجانا على المصابين.

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20:32ت م

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