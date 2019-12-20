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2019-12-20 شخبوط بن نهيان فارسًا في مهرجان الدرعية بعد غياب طويل عن المشاركة في البطولات متابعات الخليج 365 - واس Advertisements شهد مهرجان الدرعية للفروسية في أسبوعه الثاني مشاركة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير دولة الامارات العربية المتحدة في شوط الفئة الصغرى بعد غياب طويل عن المشاركة في بطولات الفروسية.

وتُستكمل منافسات المهرجان في يومه الأخير غدا السبت حيث سيتم تحديد الفرسان والفارسات الحاصلين على أكثر النقاط المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وبطولة العالم.

يذكر أن مهرجان الدرعية للفروسية يعود للعام الثاني على التوالي بمشاركة 170 فارسا وفارسة من مختلف الدول في حدث عالمي علي أرض المملكة يبرز القيم التقليدية لرياضة الفروسية والمعايير الأوروبية التي تضمن جودة البطولة وتمنح الجماهير تجربة مشاهدة خاصة. تابعنا على شارك الخبر







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