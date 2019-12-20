- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم 10 نصائح لمساعدة الطلبة في الاختبارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
10 نصائح لمساعدة الطلبة في الاختبارات
منها تخصيص 10 دقائق أخيرة للمراجعة
متابعات الخليج 365 - ينبع
قدم تعليم ينبع عددًا من النصائح التي تساعد الطلبة في الاختبارات.
وقال تعليم ينبع عبر إنفوجرافيك نشره على حسابه بموقع تويتر: لا تتوتر ليلة الاختبار وركز في مراجعة المادة كاملة، وجهز أقلامك وأدواتك الهندسية والحاسبة، ونم مبكرًا كي تستيقظ مبكرًا، واحرص على تناول وجبة الإفطار قبل الذهاب إلى الاختبار.
وتابع تعليم ينبع في نصائحه: اذهب إلى الاختبار في الوقت المحدد، واقرأ ورقة الأسئلة أولًا ثم وزع وقت الإجابات، وابدأ بحل الأسئلة السهلة أولًا ومن ثم الأسئلة الصعبة، ورتب أفكارك واجمع الإجابة في ذهنك ثم اكتبها.
واستكمل تعليم ينبع النصائح: اقرأ الأسئلة الاختيارية واحذف الخاطئ ثم اختر الصحيح، وخصص 10 دقائق أخيرة لمراجعة إجابتك.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر 10 نصائح لمساعدة الطلبة في الاختبارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.