الربيعة: المملكة قدمت 17 مليار دولار للاجئين في 20 عامًا

2019-12-20

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

صرح المشرف العام على مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية والإغاثة، عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بأن المملكة قدمت أكثر من 17 مليار دولار للاجئين في جميع أنحاء العالم على مدار العقدين الماضيين، كما استضافت أكثر من مليون لاجئ سوري ويمني ومن الروهينجا.

بحسب ميدل إيست مونيتور، جاء ذلك خلال حديث الربيعة في المنتدى العالمي الأول للاجئين، الذي انعقد في مدينة جنيف السويسرية بالأمس، وحضره رؤساء الدول ومسؤولو الأمم المتحدة.

وكشف الربيعة عن التفاصيل قائلًا: إن من ضمن الـ17 مليار دولار، تم إرسال 925 مليون دولار إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتقديم 287.9 ​​مليون دولار إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

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برامج لدعم اللاجئين:

وأضاف أن المملكة وضعت أيضًا برامج لدعم اللاجئين، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع عاجلة مختلفة في المناطق المتأثرة بنقص الغذاء والتعليم والرعاية الصحية وموارد المياه والصرف الصحي البيئي، بعضها بشكل مباشر، والبعض الآخر في شراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وصرح الربيعة أيضًا، أن المملكة تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين من اليمن وسوريا وروهينغيا، قائلة: إن عددهم يصل إلى 1،094،000 شخص، وجميعهم زُودوا بفرص عمل وخدمات بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم مجانًا.

وتابع: المملكة ملتزمة بمواصلة عملها الإنساني ولن تهمل مثل هذه القضايا الخيرية الدولية.

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