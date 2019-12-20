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شكرا لقرائتكم التجارة ترد على 3 استفسارات هامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
التجارة ترد على 3 استفسارات هامة
منها شروط إصدار ترخيص المعادن الثمينة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة التجارة والاستثمار، أنه من شروط إصدار ترخيص المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إرفاق صورة من عقد الإيجار أو صورة صك الملكية للمحل.
جاء ذلك ردًّا من التجارة عبر تويتر على استفسار في هذا الشأن، مساء اليوم الجمعة.
في سياق آخر، أوضحت التجارة أن نظام البيانات التجارية يُلزم بكتابة البيانات الأساسية على المنتجات مثل: عددها، مقدارها، مقاسها، وزنها، طاقتها، سعرها، تاريخ الصلاحية إضافة للجهة أو البلاد المصنعة أو المنتجة، والعناصر الداخلة في تركيبتها، واسم المنتج أو الصانع، ولا يشترط النظام ذكر اسم المستورد.
ولفتت التجارة ردًّا على استفسار آخر، إلى أنه لا يمكن إضافة أنشطة مختلفة في السجل التجاري، حيث يجب أن تتبع الأنشطة المقيدة في السجل لنشاط فرعي واحد بناءً على الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية الجديد.
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