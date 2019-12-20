- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم صالح العنزي: يجب مراعاة ظروف المتعسرين قسريًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صالح العنزي: يجب مراعاة ظروف المتعسرين قسريًّا
رأى أن المصارف كانت لا تقوم بدورها في التوعية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الكاتب الاقتصادي صالح العنزي، أن هناك ما أسماه تعثرًا اختياريًّا من بعض المقترضين عن سداد القروض، وهو ناتج عن سوء التخطيط المالي، لكن يجب أن تُراعى ظروف المتعسرين قسريًّا.
وأضاف العنزي، في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن المصارف كانت لا تقوم بدورها في التوعية بشأن مخاطر التمويل، ولكن هذا تغير منذ سنتين لتصبح البنوك ملزمة الآن بالإفصاح عن المخاطر وتقدم التوضيحات اللازمة للعملاء.
ولفت إلى أن المتعسرين هم أناس من المجتمع وحدثت لهم أسباب قسرية يجب أن يتم مراعاتها، خاصةً وأن هناك مبادرات تمت لإشراك المجتمع في هذا الملف الهام مثل مبادرة وزارة الداخلية لفك كرب المتعسرين.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر صالح العنزي: يجب مراعاة ظروف المتعسرين قسريًّا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.