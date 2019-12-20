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مستشارة أسرية: التعنيف بالمملكة حالات فردية
أكدت وجود عنف صامت ضد المرأة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت المستشارة الأسرية فاطمة الخليوي، أن حملة الوقاية من العنف الأسري تستهدف توعية المجتمع بكافة شرائحه بمفهوم الإيذاء والعنف الذي يهمش من قيمة المرأة والطفل.
وأضافت المستشارة، في حوارها إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الجمعة، أن لدينا عنفًا سلبيًّا أو عنفًا صامتًا ضد المرأة، يتمثل في حرمانها من حقوقها.
وتابعت أن التعنيف في المملكة لا يشكل ظاهرة بل حالات فردية موجودة وليست على مستوى واحد، حيث منها تحرش جنسي أو حرمان أو ما شابه، مشيرةً إلى أن مركز بلاغات العنف الأسري يعتبر من أكثر الجهات في التعامل مع الحالات حيث به سرعة ومصداقية وسرية.
ولفتت الخليوي إلى أن المركز يحول البلاغات إلى الجهات المسؤولة منها الجهات التنفيذية مثل الحماية الاجتماعية أو النيابة العامة أو الشرطة، ويتم تحويل البلاغات في نفس اليوم إن لم يكن في نفس الساعة.
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