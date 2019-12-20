السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة أكدت لـ»مكة» مصادر خاصة في نادي ضمك أن الأخير تقدم باحتجاج رسمي ضد مشاركة حارس الأهلي باسم عطاالله ضمن القائمة الاحتياطية لفريقه في مواجهة الفريقين أمس الأول على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الـ12 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي حسمها الأهلي 5-1. واستند ضمك في احتجاجه على مشاركة اللاعب وهو غير مسجل في قائمة الثلاثين لاعبا أهلاويا في منافسات الدوري. وتضم القائمة الرسمية المرفوعة من قبل الأهلي 3 حراس مرمى، هم: محمد العويس، وياسر المسيليم، ومحمد الربيعي، فيما شارك باسم احتياطيا للمسيليم نتيجة غياب العويس والربيعي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشاركة العطاالله ضد ضمك.. سليمة أم مخالفة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.