- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم “المواطن” تحاور منقذ الخمسينية من بركة الصرف في حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
“متابعات الخليج 365” تحاور منقذ الخمسينية من بركة الصرف في حفر الباطن
نُقلت لمستشفى الملك خالد وهي بحالة مستقرة
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
تمكن متابعات الخليج 365 مناور عبدالله الشمري من إنقاذ امرأة في العقد الخامس من عمرها سقطت في بركة صرف صحي مجاوره لمنزله بحي أبو موسى الأشعري أحد أقدم الأحياء بمحافظة حفر الباطن، حيث تم نقلها بعد ذلك إلى مستشفى الملك خالد العام، وهي بحالة مستقرة.
وقال الشمري في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: كنت في مجلسي ولدي عدد من الأصدقاء في جلسة معتادة بعد صلاة المغرب وسمعت صوت صراخ امرأة تستنجد وخرجت مسرعًا أبحث عن مصدر الصوت ولكن لم أرَ أحدًا، وبعدها سمعت صوتًا قريبًا مني جدًّا ونظرت إلى الأسفل فإذا بيد امرأة تخرج وتختفي من بركة للصرف الصحي.
وأضاف الشمري: ركضت لها مسرعًا ولما شاهدتني استنجدت بي وهي في حالة يرثى لها، وقمت مباشرةً بسحب يدها إلى الخارج لكي أنقذها وقمت برفعها، وكذلك استنجدت بصوت مرتفع لأصدقائي الذين أتوا مسرعين لمساعدتي وتم إخراجها.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر “المواطن” تحاور منقذ الخمسينية من بركة الصرف في حفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.