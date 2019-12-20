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ضبط 10 أطنان من الحطب في القصيم

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2019-12-20

ضبط 10 أطنان من الحطب في القصيم

عمليات ملاحقة المخالفين مستمرة

متابعات الخليج 365 - القصيم

ضبطت فرق وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الجمعة، وبالتنسيق مع شرطة منطقة القصيم، 10 سيارات محملة بالحطب.

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وقالت وزارة البيئة في تغريدة لها عبر تويتر: إن السيارات العشر التي تم ضبطها كانت تحمل 10 أطنان من الأشجار المحلية، مشددةً على استمرار عمليات ملاحقة المخالفين من قِبل الفرق الميدانية والجهات الأمنية وتطبيق العقوبات المفروضة، وفقًا لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية.

كما طالبت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمساهمة في القضاء على ظاهرة الاحتطاب، عبر التبليغ الفوري عن أية مخالفة يتم ملاحظتها عبر الرقم المجاني (8002472220).

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