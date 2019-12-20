مسلحون يفجرون أنبوبا للغاز الطبيعي في باكستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فجر مسلحون مجهولون أمس أنبوبا للغاز الطبيعي في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، مما أدى إلى انقطاع إمدادات الغاز عن مناطق سكنية ووحدات صناعية في الإقليم.

وأوضح مسؤولون أمنيون باكستانيون أن المسلحين فجروا أنبوبا للغاز يبلغ قطره 12 بوصة، باستخدام عبوة ناسفة بالقرب من مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.

وأضافوا أن الانفجار أدى إلى تلف جزء من الأنبوب وتوقف إمدادات الغاز عن مناطق كويتا وبشين وزيارات.