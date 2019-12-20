رئيس الحكومة اللبنانية المكلف: توجهي تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال رئيس الحكومة المكلف بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، حسان دياب، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري إن توجهه هو أن تكون حكومته حكومة اختصاصيين مستقلين .

واستقبل الرئيس الحريري أمس في مقره في «بيت الوسط» في بيروت الرئيس المكلف حسان دياب، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحريري.

وردا على سؤال، بعد اللقاء، حول اعتبار المجتمع الدولي له مرشح «حزب الله» قال الرئيس دياب «أؤكد أني صاحب اختصاص ومستقل، وتوجهي أن تكون الحكومة بالفعل حكومة اختصاصيين مستقلين، وبالتالي نخدم هذا البلد ونحل المشاكل المعروفة من فترة». وقال دياب «الرئيس الحريري يبدي كل تعاون لتأليف الوزارة».

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وأعلن أن الرئيس الحريري أكد بالأمس «حرصه على البلد والاستقرار، وهذه المواقف تعبر عن موقف رجل دولة، وإن شاء الله سيكون هناك تواصل وتعاون مستمر لما فيه خير للبلد».

وحول مشاركة الرئيس الحريري في الحكومة المقبلة قال الرئيس دياب «هذه الأمور لا زالت قيد البحث» مشيرا إلى وجود «أجواء إيجابية مع الجميع».

وأشار إلى أنه يؤمن بفريق العمل «وسيضم فريق العمل كل الاختصاصات بالاقتصاد والمال والاجتماع، وفي كل المجالات، وجميعنا سنعمل كفريق عمل واحد لمعالجة هذه الأمور وليس حسان دياب سيعالج وحده كل الأمور».

وجرى تكليف حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة بعد استشارات نيابية ملزمة أجراها رئيس الجمهورية مع النواب، وحاز الرئيس المكلف 69 صوتا من أصوات النواب، وامتنع خلالها 42 نائبا عن تسمية أحد لتشكيل الحكومة، من بينهم كتلة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري النيابية.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر احتجاجات للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.