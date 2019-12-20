مقتل 485 عراقيا في المظاهرات منذ أكتوبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن مسؤول في المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق أمس أن إجمالي ضحايا المظاهرات الاحتجاجية في العراق منذ انطلاقها في الأول من أكتوبر وحتى الآن بلغ 485 قتيلا، وأكثر من 27 ألف مصاب.
وأفاد عضو مجلس المفوضية علي البياتي بأن إجمالي ضحايا المظاهرات الاحتجاجية منذ انطلاقها في أكتوبر ولغاية الآن بلغ 485 قتيلا، وأكثر من 27 ألف مصاب، و2807 معتقلين تم إطلاق سراح غالبيتهم باستثناء 107 معتقلين، ما زالوا رهن التحقيق. وأضاف أن «عدد المختطفين من المتظاهرين والناشطين بلغ 48 شخصا حسب الشكاوى المستلمة من قبل مفوضية حقوق الإنسان».
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