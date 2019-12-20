مشروع قانون بولندي خاص بالقضاة يقلق الأمم المتحدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعرب المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، أمس عن قلق المنظمة بشأن مشروع قانون في بولندا من شأنه أن يوسع نطاق المسؤولية التأديبية للقضاة.

وقال كولفيل إن مشروع القانون يمكن أن «يسفر عن عزل القضاة إذا ما شككوا في الإصلاح القضائي الذي تجريه الحكومة»، كما أنه ينتهك حرية التعبير والتنظيم الخاصة بهم، مضيفا أنه «يعرض استقلال القضاء في بولندا للخطر». وتابع بالقول إن الأمم المتحدة دعت بولندا «إلى التفكير بعناية في الآثار المحتملة لمشروع القانون على سيادة القانون».