ضبط 4.3 ملايين مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت 26 صفر 1439 حتى أمس لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتي تمت في مناطق المملكة كافة، عن ضبط 4,369,008 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، منهم (3,415,882) مخالفا لنظام الإقامة، و(670,260) مخالفا لنظام العمل، و(282,866) مخالفا لنظام أمن الحدود.

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وبلغ إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (79,153) شخصا، (42%) منهم يمنيو الجنسية، و(55%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2983) شخصا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، حيث بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين ضبطوا (4737) شخصا.

وأوقفت الحملات 1770 مواطنا لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة، جرى استكمال الإجراءات النظامية بحق (1734) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (36) سعوديا.

وبلغ إجمالي من جرى إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (15,719) وافدا مخالفا، منهم (13,965) رجلا، و(1754) امرأة، وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق (604,142) مخالفا، وإحالة (550,393) مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (734,721) مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (1,101,275) مخالفا.