تعليم تبوك تدعم تحسين نواتج التعلم عبر بوابة المستقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة الإشراف التربوي جهودها عبر بوابة المستقبل في دعم وتحسين نواتج التعلم ورفع مستوى التحصيل الدراسي ضمن خطتها الاستعدادية لاختبارات الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت مديرة إدارة الإشراف التربوي «بنات» عناية القبلي أن تعليم تبوك في إطار سعيه نحو التميز وجودة الأداء وبما يسهم في الرفع من مستوى التحصيل الدراسي للطلاب وتهيئتهم للاختبارات التحصيلية فعل عددا من الخدمات التعليمية من خلال بوابة المستقبل التي توفر الأدوات التقنية اللازمة لتحسين البيئة التعليمية من خلال تغيير وتطوير العملية التعليمية، وذلك عن طريق تعديل النمط التقليدي للتعليم، واستبداله بالتعليم الرقمي.

من جانبها أفادت منسقة بوابة المستقبل بتعليم تبوك «بنات» غادة بختاور بأنه في إطار دعم وتحسين نواتج التعلم والاستعداد للاختبارات التحصيلية قدمت الإدارة محتوى إثرائيا تفاعليا للطالبات، حيث جرى تفعيل الفصول الافتراضية لعقد مراجعات نهائية للمقررات الدراسية للمرحلتين المتوسطة والثانوية بالنظام (الفصلي - المقررات)، قدمه نخبة من المعلمين والمعلمات في مواد (الرياضيات - العلوم بفروعها - اللغة الإنجليزية)، مشيرة إلى استمرار تقديم المدارس المستهدفة للمراجعات والإجابة على الاستفسارات طوال فترة الاختبارات من خلال (105) مدرسة للبنين والبنات بمنطقة تبوك تستهدفها البوابة.