موهوبو جامعة القصيم يتنافسون في الخط العربي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أطلقت جامعة القصيم، ممثلة بعمادة شؤون الطلاب، «مسابقة الخط العربي» للموهوبين من طلبة الجامعة في فن الخط العربي، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية.
وتهدف المسابقة التي تصل جوائزها لـ12 ألف ريال إلى إتاحة الفرصة للطلبة لعرض إبداعاتهم فـي هـذا الفن المرتبط باللغة العربية، وبث روح التنافـس الشريف، وتشجيعهم على ترسـيخ القيـم والأخلاق الإيجابية لـدى المجتمع من خلال النصـوص المقترحة، التي تسهم في تهذيب السلوك وتقويم النفـس كالنصوص القرآنية والأحاديث والشعر المرتبط بموضوع المسـابقة.
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