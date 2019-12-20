أساسيات برايل في دورة بـ«جستر» تبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختتمت الجمعية السعودية للتربية الخاصة بمنطقة تبوك «جستر» أمس، دورة تدريبية في «أساسيات طريقة برايل»، بالتعاون مع جامعة تبوك، واستمرت لمدة يومين، وذلك بمقر الجمعية بتبوك.

وأوضحت نائبة المدير التنفيذي للجمعية رشا النفيعي أن الدورة استهدفت النساء بهدف تعليمهن طريقة برايل، من خلال تعلم الحروف والأرقام والحركات العربية والحروف والأرقام الإنجليزية، لكي يتسنى لهن مساعدة المكفوفين على الاندماج في المجتمع، مشيرة إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن دورات وبرامج الجمعية لتثقيف وتأهيل مختلف فئات المجتمع للتعرف على طرق الكتابة للمكفوفين بطريقة «برايل»، وتطوير مهارات المتخصصين والمهتمين ونشر المعلومات والطرق الص

حيحة في مجال التربية الخاصة.