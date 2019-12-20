200 ألف طالب وطالبة يجلسون للاختبارات بالطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف

أكملت إدارة التعليم بمحافظة الطائف استعداداتها لانطلاقة اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1440/1441هـ، غدا، فيما أنهت المدارس للبنين والبنات جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات في محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميا في جميع المراحل الدراسية، وعملت على تهيئة المناخ الملائم والظروف المناسبة، لتمكين نحو 200 ألف طالب وطالبة من أداء اختباراتهم على أكمل وجه وفي أجواء ملائمة.

وأكد مدير تعليم المحافظة طلال اللهيبي جاهزية المدارس الحكومية والأهلية لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول، فيما جرى التأكيد على قادة وقائدات المدارس بتشكيل لجان الملاحظة والرصد لجميع أعمال الاختبارات ورصد الدرجات بشكل يومي من خلال نظام نور.